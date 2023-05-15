تحرير مُختطفة والقبض على خاطفيها في كركوك

2023/05/15 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في محافظة كركوك.

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