مقتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً بالموصل

2023/05/15 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، مقتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً بمحافظة الموصل.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكن أبطال اللواء الثالث […]

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