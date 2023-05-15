2023/05/15 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت اسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديد عن يوم امس بلغ 147.250 الف دينار في بورصة بغداد والمحافظات وكما ياتي: – أسعار البيع: 147.250 ديناراً لكل 100 دولار – أسعار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم المركز الخبري الوطني.

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