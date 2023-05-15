نائب: قانون الضمان الاجتماعي سيقلل الضغط على القطاع الحكومي

2023/05/15 | 12:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون هناك رغبة حقيقية من قبل موظفي الحكومة للتحول والانتقال إلى القطاع الخاص .خ

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