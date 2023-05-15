لحظات تحبس الأنفاس.. عجلات طائرة تنفصل عنها أثناء الهبوط (فيديو)

2023/05/15 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجاة طائرة من التحطم أثناء هبوطها بعد أن كسر أحد محاور عجلاتها.

ويظهر في المقطع كيف كانت طائرة الركاب الكبيرة تهبط على مدرج أحد المطارات حين انكسر الذراع الأيمن لعجلاتها الخلفية وارتطم بها وقذف بعيدا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طائرة Boeing 747 التي ظهرت في المقطع تابعة لشركة Cargolux، وكانت متجهة إلى شيكاغو، ولكن وبسب مشاكل فنية تقرر إعادتها إلى مطار في لوكسمبورغ، وأثناء هبوطها انكسر الذراع الأيمن لعجلاتها الخلفية وصدم جسم الطائرة وسبب فجوة فيها، لكن لم يتعرض الركاب والطاقم للأذى.

المصدر: روسيا اليوم

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