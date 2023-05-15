2023/05/15 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، الشروع بتنفيذ باقة من المشاريع الخدمية في 4 محافظات ضمن خطة الصندوق الإجتماعي للتنمية.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الصندوق الاجتماعي للتنمية وقع حزمة من العقود الجديدة لعدد من المشاريع الخدمية ضمن خطته للعام الحالي 2023 في محافظات نينوى، الديوانية، صلاح الدين، وبابل".

وأضاف أن "المشاريع الخدمية لمحافظة الديوانية بلغت 5 مشاريع وتضمنت إنشاء مجمعات ماء سعة 100م3/ ساعة مع الخطوط الناقلة لقريتي (البومرجان، عبادي عبدان)، إضافة إلى إنشاء وحدة ماء مجمعة سعة 50م3 / ساعة في قرية البونايل، وكذلك إنشاء وتأهيل شبكة كهرباء في العطاء والمزاريج في المحافظة".

واشار الهنداوي الى أن "المشاريع في محافظة نينوى بلغت 3 مشاريع تضمنت إنشاء مدارس سعة 6 صفوف في قريتي ( ثري الكراح، العاشق مع إنشاء مركز صحي في قرية شاقولي"، موضحاً أن "المشاريع لمحافظة صلاح الدين بلغت 3 مشاريع تضمنت إنشاء طرق ريفية في قرى كوكس، اربيضة (صديرة )، قرة ناز، اما مشاريع محافظة بابل بلغت مشروعين أثنين تضمنت إنشاء مدارس سعة 6 صفوف في قريتي ( عبيد الردام ، كوام ابو درباش) .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن الشروع بتنفيذ حزمة مشاريع خدمية في 4 محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن الشروع بتنفيذ حزمة مشاريع خدمية في 4 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).