مقتل إرهابي جنوب شرق الموصل

2023/05/15 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مقتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في قرية تل حكيم جنوب شرق الموصل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكن أبطال اللواء الثالث فرقة المشاة السادسة عشرة وقوة من الحشد الشعبي من التصدي لمحاولة تسلل لعصابات داعش الإرهابية في قرية تل حكيم ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني في الفرقة، وقتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً داخل المناطق الزراعية وإفشال نوايا العدو ومخططاته في زعزعة الأمن في المناطق".

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