بعد الانتخابات.. الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين

2023/05/15 | 12:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين في التداولات المبكرة، الإثنين، وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على ديون البلاد بعد النتائج غير الحاسمة حتى الآن للانتخابات الرئاسية.

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