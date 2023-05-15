رفض نيابي لمقترح تشكيل خلية ازمة تدير قضاء سنجار الى حين الانتخابات

2023/05/15 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفض النائب محما خليل علي آغا، اليوم الاثنين، مقترح محافظ نينوى نجم الجبوري، بتشكيل خلية ازمة في سنجار، مكونة من 3 اشخاص يديرون القضاء الى حين الانتخابات.وقال علي آغا، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “اتفاقية سنجار هي خارطة طريق لحل قضيتها، لا بديل لها، وان الحكومة الزمت نفسها بتطبيقها في […]

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