2023/05/15 | 12:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام من الخطأ أن يسارع سفير العراق في الكويت للإعلان في تصريحات صحافية عن نجاح الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية حول ترسيم الحدود والنقطة ذات الخلاف الاستراتيجي الكبير المسماة162.
المسألة ليست نجاحا أو فشلاً، وإنما هناك سياقات غير منتهية وشائكة، ومن غير الواقعي أن يزج السفير العراقي نفسه في خضمها عبر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجعية تصريحات السفراء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المسألة ليست نجاحا أو فشلاً، وإنما هناك سياقات غير منتهية وشائكة، ومن غير الواقعي أن يزج السفير العراقي نفسه في خضمها عبر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجعية تصريحات السفراء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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