مرجعية‭ ‬تصريحات‭ ‬السفراء

2023/05/15 | 12:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬أن‭ ‬يسارع‭ ‬سفير‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬للإعلان‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحافية‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬العراقية‭ ‬الكويتية‭ ‬حول‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬والنقطة‭ ‬ذات‭ ‬الخلاف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الكبير‭ ‬المسماة162‭.‬المسألة‭ ‬ليست‭ ‬نجاحا‭ ‬أو‭ ‬فشلاً،‭ ‬وإنما‭ ‬هناك‭ ‬سياقات‭ ‬غير‭ ‬منتهية‭ ‬وشائكة،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬الواقعي‭ ‬أن‭ ‬يزج‭ ‬السفير‭ ‬العراقي‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬خضمها‭ ‬عبر‭ […]

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