وفاة الشيخ أحمد الكبيسي.. مصدر يكشف حقيقة الإدعاء

2023/05/15 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى مصدر مطلع وفاة العلامة ورجل الدين احمد الكبيسي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، أنه "لاصحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة العلامة ورجل الدين احمد الكبيسي".

وتداولت عدة مواقع خبر وفاة العلامة ورجل الدين احمد الكبيسي.

يذكر ان العلامة تولى مناصب أكاديمية في جامعة بغداد والجامعة الإسلامية في بغداد، وجامعة الإمارات، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

ويعرف عن الكبيسي أنه أستاذ العديد من أئمة الحرم المكي الشريف، وحاصل على شهادة ماجستير ودكتوراه في الشريعة الإسلامية، وله العديد من البرامج التلفزيونية الدعوية.

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