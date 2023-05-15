تربية الديوانية توقف التنقلات والتنسيبات للملاكات التربوية

2023/05/15 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

وجهت مديرية تربية محافظة الديوانية،اليوم الاثنين، بتوقيف القرارات الادارية الخاصة بـ"التنقلات والتنسيبات" للملاكات التربوية.

وحصلت ( بغداد اليوم) على وثيقة جاء فيها التوجيه التالي: أنه بالنظر لقرب الامتحانات النهائية للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ فقد قرر المدير العام لتربية الديوانية وكالةً عامر الحصموتي بايقاف كافة التنقلات والتنسيبات للملاكات التربوية واعتباراً من تاريخ صدور الكتاب ادناه:

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