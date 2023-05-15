2023/05/15 | 13:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهي تداعيات استمرار ايقاف تصدير نفط كردستان؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: w17QrUhD5KA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهي تداعيات استمرار ايقاف تصدير نفط كردستان؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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