حقيقة وفاة الشيخ أحمد الكبيسي

2023/05/15 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى مصدر، اليوم الإثنين، وفاة الشيخ احمد عبيد الكبيسي في دبي.

وقال المصدر إنه “لا صحة للأخبار المتداولة بشأن وفاة الشيخ أحمد عبيد الكبيسي في دبي”.

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