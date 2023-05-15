اعتقال باكستاني متهم بسرقة 44 ألف دولار في بغداد

2023/05/15 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على متهم أجنبي الجنسية لقيامه بسرقة 44300 دولار من داخل معرض لبيع السيارات في العاصمة بغداد.

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