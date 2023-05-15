الداخلية تُسلم الملف الأمني للشرطة المحلية في صلاح الدين

2023/05/15 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، تسلم الشرطة المحلية الملف الأمني في محافظة صلاح الدين، فيما أشار الى استحداث درجات وظيفية جديدة ضمن قيادة الشرطة.

وقال الشمري، بحضور محافظ صلاح الدين، خلال لقاءه القيادات ومدراء الأجهزة الأمنية، إن "المرحلة المقبلة ستشهد إعادة توزيع القطاعات الأمنية حسب التخصص"، لافتا الى أن " الملف الأمني داخل المدن سيكون بيد الشرطة المحلية".

وأضاف، أن "درجات وظيفية جديدة يتم استحداثها ضمن قيادة شرطة صلاح الدين".بدوره، أكد محافظ صلاح الدين، أن "المحافظة اليوم على طريق البناء والإعمار، ولا عودة للماضي؛ بفضل الله ووعي أبناء المحافظة والأجهزة الأمنية".ووصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، الى محافظة صلاح الدين الشمري ووكلاء الوزارة وعدد من مدراء الدوائر والمديريات.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن " هذه الزيارة تهدف للاطلاع على واقع المحافظة الامني ومتابعة جهود قيادة الشرطة والمديريات التابعة للوزارة والتنسيق مع القضاء والحكومة المحلية في كل ما يخص مفاصل وزارة الداخلية في المحافظة"

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