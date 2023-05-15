ارتفاع سهم آسيا سيل بعد الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة

2023/05/15 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قررت شركة آسيا سيل للاتصالات، عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي، في الأول من الشهر المقبل، لمناقشة توزيع الأرباح السنوية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فاروق مصطفى، في وثيقة حصلت "الاقتصاد نيوز" على نسخة منها، إن اجتماع الهيئة العامة سيعقد في السليمانية بتاريخ 1 حزيران 2023، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام الماضي، وتقرير مراقب الحسابات المالية للعام الماضي والمصادقة عليه، ومناقشة الأرباح المتحققة.

وفور الإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة، ارتفع سعر السهم بنسبة 2.58٪، ليصل إلى 7.95 ديناراً، بعد ان كان يتداول 7.75 دينارا في بداية جلسة اليوم.

وأظهرت بيانات مالية، انخفاض الأرباح الصافية لشركة آسيا سيل للاتصالات في العراق إلى أعلى بقليل من ربع تريليون دينار في 2022.

وبينت البيانات التي اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن صافي الإيرادات ارتفع بنسبة 1% في 2022 ليصل إلى 1.4 مليار دينار بسبب زيادة عدد المشتركين وزيادة استخدام البيانات والخدمات الرقمية، كما ارتفع عدد المشتركين بنسبة 7% في نهاية 2022 ليصل إلى 17.1 مليون مشترك.

أما فائض العمليات الجارية فشهد انخفاضاً بنسبة 21% ليصل إلى 310 مليارات دينار في 2022 لارتفاع مصروفات التشغيل مقارنة بصافي الإيرادات، مقابل ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 9% لتصل إلى 1.1 مليار دينار بسبب ارتفاع تكاليف الوقود ونفقات التسويق.

وأظهرت البيانات انخفاض صافي الربح السنوي بنسبة 21% ليصل إلى 265 مليار دينار في 2022 وانخفاض عائد حقوق الملكية من 24.7% في 2021 إلى 19.1 في 2022، فضلاً عن انخفاض عائد متوسط الاصول من 11% في 2021 إلى 10.9% في 2022.

بالمقابل، حققت آسيا سيل في الأشهر الـ12 الماضية ثالث أعلى عائد توزيعات أرباح 11.8% بين الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.

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