البنك المركزي يبيع أكثر من 200 مليون دولار في مزاد العملة

2023/05/15 | 13:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الارصدة في الخارج.

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