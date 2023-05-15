2023/05/15 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني غادر خمسة حكام عراقيين إلى العاصمة القطرية الدوحة، للدخول في ورشة تدريب خاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”.وقال مصدر رياضي لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “خمسة حكام عراقيين غادروا إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكام عراقيون في الدوحة للتدرب على ‘VAR’ المركز الخبري الوطني.

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