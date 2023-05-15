2023/05/15 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني في واحدة من عجائب الانتخابات التركية، أصبح المحامي جان أتالاي الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 18 عاما، نائبا في البرلمان، بعد ظهور نتائج الانتخابات التركية. وسيتم إطلاق سراح أتالاي من سجن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عجائب الانتخابات التركية..



سجين يصبح نائبا بالبرلمان المركز الخبري الوطني.

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