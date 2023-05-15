"فلانة".. صوت جديد يظهر على ساحة الموسيقى السعودية ويجذب الجماهير المحلية

2023/05/15 | 13:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزدهر مشهد الموسيقى في المملكة العربية السعودية، بدءًا من المواهب المحلية إلى النجوم العالميين الذين يقدّمون عروضهم في مهرجانات مثل"مدل بيست" (MDLBEAST).ومن بين هذه المواهب المحلية، نادين لنجاوي، المعروفة بإسم "فلانة".

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