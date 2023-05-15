2023/05/15 | 13:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zxbgf7H1qEo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اشتبـ*ـاكات بين الشرطة الاتحادية وفصيل مسـ*ـلح بسبب خلاف على عائدية اراض زراعية جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اشتبـ*ـاكات بين الشرطة الاتحادية وفصيل مسـ*ـلح بسبب خلاف على عائدية اراض زراعية جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).