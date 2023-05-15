"القطار المعلق" ينتظر الموازنة

2023/05/15 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق يونس خالد، الاثنين، إن مشروع القطار المعلق أصبح متبنى من قبل وزارة النقل وتم إدراجه على موازنة العام الحالي. وأضاف خالد في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنه "بمجرد إقرار الموازنة سيتم تنفيذ هذا المشروع داخل العاصمة بغداد وستكون أولى ثمرات النقل الداخلي بالسكك الحديد".

وأوضح، أن "المرحلة الأولى لمشروع القطار المعلق ستكون بطول 20 كم وبواقع 22 محطة داخل بغداد بجانبي الكرخ والرصافة وفي المراكز المهمة".

وتابع، "ستكون هناك مراحل أخرى في حال اكتمال المرحلة الأولى ومن المؤمل خدمة مناطق أخرى بالرصافة كذلك منطقة بسماية فضلاً عن ربط مطار بغداد بقطار ينطلق من المحطة العالمية أو من مركز بغداد وذلك لتخفيف الأعباء على المواطن العراقي وتقليل الزخم المروري".

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