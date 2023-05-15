2023/05/15 | 14:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أقام الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، المؤتمرَ التنسيقي الخاصّ بمباراةِ فريقي القوة الجوية والشرطة التي تقام غداً الثلاثاء في ملعبِ الشعب الدوليّ بالساعة الثامنة مساءً ضمن بطولةِ كأس العراق الدور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القيثارة بالأخضر و الصقور بالأزرق في ديربي كأس العراق المركز الخبري الوطني.

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