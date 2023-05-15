ماكرون: روسيا خسرت الحرب جيوسياسياً

2023/05/15 | 14:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون: روسيا بدأت شكلاً من أشكال التبعية للصين.

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