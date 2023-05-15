الرشيد يباشر برفع وجبة جديدة من السلف الإلكترونية

2023/05/15 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، المباشرة برفع وجبة جديدة من السلف الإلكترونية.

وقال إعلام المصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "باشر برفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والسلف التكميلية والعقود وسيتم رفع كافة طلبات المتقدمين تباعا".

وحذر المصرف، "الراغبين بالتقديم من التعامل مع المكاتب الوهمية او من يدعي ارتباطه بالمصرف"، مؤكدا ان التقديم يكون حصرا من خلال تطبيق مصرف الرشيد".

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