السجن 7 سنوات لمُدان انتحل صفة السائق الشخصي لرئيس مجلس القضاء

2023/05/15 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 7 سنوات بحق أحد الاشخاص عن جريمة انتحال صفة السائق الشخصي لرئيس مجلس القضاء الاعلى.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المدان انتحل صفة السائق الشخصي لرئيس مجلس القضاء الاعلى وطلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل متابعة قضاياهم والادعاء بان لديه علاقات مع السادة القضاة في مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الموجودة في مدينة كركوك".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام القرار 160 / أولا / 1 لسنة 1983".

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