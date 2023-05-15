الـنزاهـة تضـبط أستاذاً فـي جـامعـة نينوى متلبـّساً بالـرشــوة

2023/05/15 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الاثنين، ان دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت عن تمكُّنها من ضبط أستاذٍ في جامعة نينوى مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة من إحدى طالباته.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن" الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى حي الحدباء في مدينة الموصل، قام بضبط أستاذٍ في كليَّة القانون - جامعة نينوى أثناء تسلُّمه مبلغاً يُقدَّرُ بـ(500) دولار "رشوة و"سبق أن طلبها من إحدى الطالبات في مرحلة الماجستير؛ لقاء إنجاز تقريرٍ خاصٍّ بدراستها".

وأضاف البيان، أن" قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهم وفق القرار (160 لسنة 1983)".

وأشار الى انه " وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، وبناءً على رصد الفريق الميدانيِّ الثالث في مُديريَّة تحقيق نينوى، تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في جمعيَّة المُستقبل التعاونيَّة للإسكان، على خـلفيَّة تـقـطـيع وبيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملـوكةٍ للـدولـة، خـلافاً للقانون ودون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة، لافتةً إلى أنَّ المساحة الكليَّة للأراضي المُتجاوز عليها بلغت قرابة (30) دونماً بمبلغٍ إجماليٍّ يصل إلى (4,750,000,000) مليارات دينار".

وتابع، إنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط صور قيد العقارات،وعقود بيعٍ مع أصحاب حقّ التصرُّف، مُنوّها بأنَّ قاضي التحقيق المُختصّ، قرَّر توقيف المُتَّهم؛ استناداً لأحكام المادة (340) من ق.ع.ع."

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