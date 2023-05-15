رئيس هيئة التقاعد: إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين

2023/05/15 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي، اليوم الاثنين، عن إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين.

وقال رشيد، في تصريح للوكالة الرسمية ان “الدراسة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين انجزت ورفعت الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار بشأنها”.

واشار، الى “وجود مناقشات جادة مع البرلمان حول موازنة هيئة التقاعد وزيادة الرواتب”، منوها ان “الهيئة بانتظار قرار زيادة الرواتب”.

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