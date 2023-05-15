إيقاف 40 حالة ابتزاز إلكتروني خلال 15 يوماً في بغداد والمحافظات

2023/05/15 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الإثنين، إيقاف 40 حالة ابتزاز إلكتروني في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للشرطة أن “مفارزها أوقفت (40) حالة ابتزاز إلكتروني خلال الأسبوعين الأولين من شهر أيار الجاري، في وقت تمكنت فيه من منع (20) حالة عنف أسري، وأعادت (5) فتيات هاربات الى ذويهن”.

وأضاف أن “الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي للضحايا”.

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