"لاعبون جدد" في الانتخابات التركية.. ما المتوقع رئاسيا وبرلمانيا؟

2023/05/15 | 14:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاشت تركيا في الساعات الـ 24 الماضية يوما طويلا وليلة أطول.ورغم أن المعطيات والأرقام المتاحة تشير إلى أن البلاد مقبلة على جولة إعادة للانتخابات الرئاسية فقط، ما تزال عمليات الفرز مستمرة حتى صباح يوم الاثنين، من جانب "الهيئة العليا للانتخابات"، وهي أعلى سلطة انتخابية في البلاد.

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