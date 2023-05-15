خطفت في بابل.. الامن الوطني يحرر فتاة بعد 6 ساعات من اختطافها في كركوك

2023/05/15 | 14:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم

الاثنين، تحرير مختطفة والقبض على

خاطفيها في محافظة كركوك.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بعد ورود شكوى قضائية حول

عملية اختطاف فتاة من محافظة بابل

واس

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