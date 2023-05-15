الرشيد يباشر برفع وجبة جديدة من السلف 

2023/05/15 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

باشر مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، برفع وجبة جديدة من السلف الالكترونية للموظفين والمنتسبين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "المصرف باشر برفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والسلف التكميلية والعقود، وسيتم رفع كافة طلبات المتقدمين تباعاً".

وحذر البيان الراغبين بالتقديم من "التعامل مع المكاتب الوهمية أو من يدّعي ارتباطه بالمصرف"، مؤكداً أن "التقديم يكون حصراً من خلال تطبيق مصرف الرشيد".





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