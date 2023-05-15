رئيس هيئة التقاعد: نحن بانتظار قرار زيادة الرواتب

2023/05/15 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي، اليوم الاثنين، عن إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين.

وقال البياتي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، ان "الدراسة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين انجزت ورفعت الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار بشأنها".

وأشار، إلى "وجود مناقشات جادة مع البرلمان حول موازنة هيئة التقاعد وزيادة الرواتب"، متابعاً أن "الهيئة بانتظار قرار زيادة الرواتب".

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