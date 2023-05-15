2023/05/15 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،اليوم الاثنين، من الاطاحة بـ5 إرهابيين "خطيرين" في 3 محافظات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه"بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والرابعة عشر والحادي والعشرون التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في ناحية الزاب وقرية العيثة وسيطرة التحدي".

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قضاء الشرقاط والحويجة والرمادي والذي كان بينهم إرهابي حرق إحدى المؤسسات الحكومية في منطقة الزاب أثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابية".

واشار الى انه "جرى تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ5 إرهابيين "خطيرين" في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بـ5 إرهابيين "خطيرين" في 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).