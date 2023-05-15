العراق نحو التعاون مع شركة دوائية إماراتية لافتتاح مصانعها داخل البلاد

2023/05/15 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاثنين، مع شركة جلفار الإماراتية الدوائية افاق التعاون المشترك لدعم الصناعة الدوائية الوطنية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن البرنامج الحكومي لدعم الصناعة الوطنية وعلى وجه الخصوص الصناعة الدوائية التقى وزير الصحة الأستاذ صالح مهدي الحسناوي اليوم الاثنين، مدير الشؤون التجارية لشركة جلفار الإماراتية الدوائية ناصر طحنون على هامش مؤتمر الاعمال العراقي الاماراتي لبحث افاق التعاون الدوائي وتوطين الصناعة الدوائية".

وأوضح البيان أن "الوزير تطرق خلال اللقاء الى خطوات وزارة الصحة والدعم الحكومي لتوطين الصناعة الدوائية وافتتاح المصنع الوطني لتأمين حاجة العراق من الادوية والمستلزمات الطبية".

واشار الى أن "الحسناوي بحث مع شركة جلفار التعاون الثنائي الدوائي وإمكانية عقد شراكة لافتتاح مصانع ادوية لدعم الصناعة الدوائية الوطنية داخل العراق لسد حاجة المؤسسات الصحية وكذلك تشغيل الايدي العاملة العراقية وتقليل التكلفة دون الحاجة الى الاستيراد"، مؤكداً "دعم الوزارة للصناعة الدوائية ضمن المنهاج الحكومي لتوطين الصناعة المحلية".

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