بثلاث محافظات.. الإطاحة بـ5 إرهابيين أحدهم حرق مؤسسة حكومية خلال سيطرة داعش

2023/05/15 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الإطاحة بخمسة إرهابيين خطيرين في كركوك والانبار وصلاح الدين.

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