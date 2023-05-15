2023/05/15 | 15:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/15 | 15:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).