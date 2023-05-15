2023/05/15 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..السوداني يطلق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق

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السوداني يطلق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق قناة التغيير الفضائية.

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