دوري أبطال أوروبا: انتر امام فرصة ذهبية لبلوغ النهائي

2023/05/15 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميلانو (أ ف ب) – يدخل إنتر الإيطالي الثلاثاء مواجهة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال اوروبا في كرة القدم أمام جاره ميلان، وهو مرشحّ فوق العادة لبلوغ النهائي المرتقب في 10 حزيران/يونيو المقبل في إسطنبول.ويعيش “نيراتسوري” فترة ذهبية حيث فاز في سبع مباريات على التوالي، من بينها لقاء الذهاب على “روسّونيري” 2-0 […]

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