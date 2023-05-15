الحكومة تجمع حوالي مليار دولار من بيع حصة بالمصرية للاتصالات وودائع استيراد السيارات.. وإطلاق أول صندوق للاستثمار بالذهب

2023/05/15 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمعت الحكومة المصرية، حوالي مليار دولار من حصيلة تحويلات المصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية، وبيع حصة 9.5% بالشركة المصرية للاتصالات، وذلك بهدف محاولة التغلب على أزمة الفجوة

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