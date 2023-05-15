2023/05/15 | 15:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5FazTnlxaZQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحرك جديد للبرلمان.. تمرير الموازنة بكامل فقراتها قبيل حزيران | اخبار الثالثة 2023/5/15) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحرك جديد للبرلمان.. تمرير الموازنة بكامل فقراتها قبيل حزيران | اخبار الثالثة 2023/5/15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).