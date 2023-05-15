2023/05/15 | 15:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمَّ خلال العمليَّة ضبط صور قيد العقارات،وعقود بيعٍ مع أصحاب حقّ التصرُّف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الـنزاهـة تضـبط أستاذاً فـي جـامعـة نينـوى متلبـّساً بالـرشــوة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الـنزاهـة تضـبط أستاذاً فـي جـامعـة نينـوى متلبـّساً بالـرشــوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).