مجانا.. المصري مرموش إلى إينتراخت فرانكفورت

2023/05/15 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أينتراخت فرانكفورت المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم التعاقد مع اللاعب المصري عمر مرموش في انتقال مجاني، الاثنين.

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