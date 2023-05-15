2023/05/15 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن حزب اليسار الأخضر المدعوم من المعارضة الكردية في تركيا حصوله على نسبة 9.33 في الانتخابات البرلمانية التركية التي جرت بموازاة الرئاسية.وذكر اعلام الحزب أنه “على الرغم من التهديدات بالإغلاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب اليسار الأخضر يحل ثالثاً في الانتخابات البرلمانية التركية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب اليسار الأخضر يحل ثالثاً في الانتخابات البرلمانية التركية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب اليسار الأخضر يحل ثالثاً في الانتخابات البرلمانية التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).