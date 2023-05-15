وزيرة الاتصالات ترفض قطع الإنترنت خلال الامتحانات الوزارية

2023/05/15 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاثنين، عن رفض طلب يتعلق بقطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية.وقالت الياسري في تصريح صحفي: إن “وزارة التربية قدمت طلباً بقطع خدمة […]

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