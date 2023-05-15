أربيل تخصص 450 مليون لإيواء الكلاب الضالة.. سنطلق سراحها فيما بعد!

2023/05/15 | 15:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الاثنين، أن تجهيز مأوى للكلاب الضالة في مرحلته الأخيرة، وفيما أوضح أن الكلاب الضالة لن تبقى في الملاجئ وسيتم إطلاق سراحها بعد الاخصاء والتلقيح بشكل علمي وصحي، لفت إلى وجود أكثر من 20 ألف كلب ضال في المحافظة. وقال خوشناو في مؤتمر صحفي، أن “تجهيز الملجأ في مرحلته […]

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