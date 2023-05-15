منْ يديرُ المدير؟.. الإطار

2023/05/15 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تيار الحكمة حسن الجبوري، اليوم الاثنين، أن التعديل الوزاري سيكون جاهز امام مجلس النواب، بعد إقرار قانون الموازنة، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء خول قادة الاطار التنسيقي بصلاحية تغيير أي وزير مُقصر.

وقال الجبوري، لـ(بغداد اليوم)، إن "تقييم عمل الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني هو تقييم مهني، بعيد كل البعد عن أي دوافع سياسية، لافتا الى ان" رئيس الوزراء خول الاطار التنسيقي والذي من ضمنهم تيار الحكمة بصلاحية تغيير أي وزير يؤشر عليه تقصير في العمل والأداء".

وأضاف، أن "إقرار قانون الموازنة في مجلس النواب وتوجيه الجهد الحكومي من أجل الإسراع بإقرار الموازنة، يعد خطوة مهمة تليها ملف إرسال أي تقييم للوزراء إلى البرلمان، من أجل عدم إشغال البرلمان والكتل السياسية بأي أمر بعيد عن ٌإقرار الموازنة والتي تعد من اهم الملفات المطروحة على طاولة البرلمان".

واشار الى انه "وبعد إقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، سيكون تقييم الوزراء جاهزا من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مضيفا انه في حال تطلب الأمر وجود أي تعديل وزاري، فأن رئيس الوزراء سيتخذ ما يلزم اتجاه هذا الملف".

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