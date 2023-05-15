العراق وكوريا يوقعان مذكرة تفاهم لأنشاء مستشفى أمراض القلب للأطفال بذي قار

2023/05/15 | 15:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم

الاثنين، مذكرة تفاهم مع الجانب الكوري

خاصة بمشروع انشاء مستشفى أمراض القلب

للاطفال في محافظة ذي قار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "وزير الصحة

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