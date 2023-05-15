2023/05/15 | 16:00 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيفية التعامل مع مريض الاكتئاب) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: b7FeByEYHL0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيفية التعامل مع مريض الاكتئاب) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيفية التعامل مع مريض الاكتئاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).